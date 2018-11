Economia Guedes deve deixar mudanças no orçamento para 2019 Alterações são para atender arranjo administrativo que será adotado; prioridade é destravar realização do megaleilão de petróleo de áreas do pré-sal

A equipe do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, deve deixar para fazer no ano que vem as mudanças necessárias no Orçamento de 2019 para contemplar o novo arranjo administrativo que será adotado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. A formatação das estruturas dentro do governo ainda não está totalmente definida, o que dificulta mexer agora na peça orçamentária....