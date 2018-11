Economia Guedes define nomes para bancos Indicados por futuro ministro da Economia para BB e Caixa, de sua cota pessoal, terão missão de reduzir o papel do Estado, enxugar e privatizar o que for possível

Em demonstração de que segue com carta branca do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para comandar a área, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, escolheu pessoas de sua cota pessoal para comandarem os dois maiores bancos públicos do País. Recomendou, ontem, ao presidente a nomeação de Rubem de Freitas Novaes para o Banco do Brasil e de Pedro Duarte Guimarães para ...