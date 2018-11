Economia Guedes afirma que está fora de questão renegociar dívida Futuro ministro da Economia disse que governo vai fazer reformas e vender ativos para reduzir endividamento do País; pretensão é acelerar privatizações

Futuro ministro da Economia no governo de Jair Bolsonaro, o economista Paulo Guedes afirmou ontem que “está fora de questão” renegociar a dívida brasileira e que a futura equipe vai trabalhar para fazer reformas e vender ativos para reduzir o endividamento do País.Em entrevista à Band, Bolsonaro disse que a dívida interna do Brasil não é impagável, mas precisaria se...