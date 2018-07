Economia Guardia diz que agronegócio é a cara do Brasil que dá certo Ministro da Fazenda, o presidente Michel Temer e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, participam nesta quarta-feira do evento de lançamento do Plano Safra

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, destacou nesta quarta-feira (4) a importância do agronegócio para o País, qualificado por ele como "a cara do Brasil que dá certo e traz benefícios para população". "Os produtores são lutadores, que acreditam no País, que investem seu dinheiro", disse Guardia. "O sucesso do setor agrícola também é fruto das instituições financeiras. E...