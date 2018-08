Economia Guardia: abrir mão do teto de gastos é sinalização errada e estratégia arriscada Para o ministro da Fazenda a medida foi um 'enorme avanço' para se ter um orçamento mais realista

Em um momento em que candidatos à presidência questionam a manutenção do teto dos gastos nos próximos ano, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, defendeu a manutenção do limite e disse que abrir mão do teto seria uma "sinalização errada". Em entrevista coletiva para comentar o projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2019, divulgado nesta sexta-feira, 31, o minis...