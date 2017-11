Grupo Rio Quente compra complexo Costa do Sauípe por R$ 140,5 milhões

O Grupo Rio Quente anunciou na manhã deste sábado (25), a compra do complexo hoteleiro Costa do Sauípe, em Mata de São João, a 75 km de Salvador, no litoral norte da Bahia. O negócio foi comprado da Previ (fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil), por R$ 140,5 milhões.

A operação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Com a compra, o Grupo Rio Quente dobra seu tamanho e se torna um dos maiores grupos nacionais do segmento, passando a contar com 12 hotéis e mais de 2.700 unidades habitacionais.

Em Goiás, o Grupo Rio Quente opera um complexo turístico com uma área superior a 497 mil m² que recebe cerca de 1,5 milhão de visitantes por ano, sob as marcas Rio Quente Resorts, Hot Park, Eko Aventura Park, Rio Quente Vacation Club (RQVC) e InCasa Residence Club.