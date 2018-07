Economia Grupo investe R$ 52 milhões em fábrica de fertilizantes

A Fertilizantes Tocantins (FTO) investiu R$ 52 milhões na instalação de uma fábrica no município de Catalão, no Sudeste do Estado.A nova unidade está gerando 60 empregos diretos na produção de 2,5 mil toneladas diárias, o equivalente a 60 mil toneladas mensais, de fertilizantes. A produção vai ajudar a atender a crescente demanda goiana por fertilizantes, que é de 3,2 m...