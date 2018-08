Economia Grupo de ‘venda de engajamento’ derrubado pelo Facebook foi recriado minutos depois Alvo de investigação que tirou do ar 72 grupos, 50 contas e cinco páginas, PCSD pretende ‘reerguer o império’ desmantelado

Pouco menos de uma hora após a derrubada de uma rede de amplificação falsa de engajamento no Facebook, os administradores do grupo PCSD criaram um novo grupo e novos perfis pessoais na plataforma. A estratégia foi definida como um “recomeço” por uma usuária que se apresenta como Isabela Guimarães. “Vamos reerguer nosso império com a mesma velocidade que nos foi t...