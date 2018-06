Economia Grupo Alimentação contribui mais para o avanço do IPC-M de junho O IGP-M de junho é o primeiro a coletar o efeito da greve dos caminhoneiros sobre os preços

Os preços no varejo também contribuíram, assim como o atacado, para a aceleração do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de junho (1,38% para 1,87%), conforme a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) avançou de 0,26% em maio para 1,09% no período, com a principal influência para o arrefecimento do grupo Alimentação (0,06% para 1,55...