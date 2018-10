Economia Greve impactou produtividade

Com o choque da greve dos caminhoneiros de maio, a produtividade da indústria de transformação brasileira teve no segundo trimestre deste ano a maior queda em quase uma década. Segundo balanço da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a produtividade das fábricas - ou seja, o quanto os operários produzem a cada hora trabalhada - caiu 3,4% na passagem do primeiro p...