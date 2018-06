Economia Greve dos caminhoneiros teve impacto de R$ 15 bi na economia, diz Fazenda Quantia equivale a 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do País

A equipe econômica estima que o impacto da greve dos caminhoneiros custou ao país R$ 15 bilhões, ou 0,2% do PIB. De acordo com o Ministério da Fazenda, o número foi discutido na segunda-feira, 11, em reunião com o ministro Eduardo Guardia e economistas do setor privado, em São Paulo. Na segunda, Guardia admitiu que o governo poderá rever para baixo a previsão oficia...