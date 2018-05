Economia Greve dos caminhoneiros e uso das Forças armadas são destaque na imprensa internacional "Caminhoneiros devem liberar estradas após ameaça de uso do Exército", diz uma das publicações

O embate entre os caminhoneiros ainda mobilizados e o governo federal é destacado na cobertura da imprensa internacional sobre a greve que interrompeu o transporte de cargas no País nesta semana. Apesar do acordo, muitos pontos nas rodovias seguem interditados, o que levou o governo a convocar as Forças Federais para garantir o desbloqueio. O periódico norte-ameri...