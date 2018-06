Economia Greve de empregados da Eletrobras está mantida até hoje Decisão do TST permitiu ato desde que 75% do quadro esteja trabalhando; servidores querem saída do presidente da estatal, Wilson Pinto Jr.

Os empregados da Eletrobras vão manter a greve iniciada ontem, até pelo menos as 8 horas de hoje, quando serão realizadas assembleias nas portas das subsidiárias da estatal para decidir se o movimento prossegue. Por decisão do Tribunal Superior do Trabalho, os empregados podem fazer greve, mas têm de manter 75% do quadro funcional em operação ou pagar multa de R$ 100...