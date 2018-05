Economia Greve de caminhoneiros pode afetar voos no aeroporto de Brasília Veículos que transportam a querosene de aviação estão retidos em rodovias interditadas no entorno do Distrito Federal

O impacto dos protestos de caminhoneiros de todo o país contra a alta do preço de combustíveis chegou hoje (22) ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, em Brasília. Com os veículos que transportam a querosene de aviação retidos em rodovias interditadas no entorno do Distrito Federal, a empresa concessionária Inframerica decidiu contingenciar o...