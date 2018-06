Economia Governo volta atrás e salário mínimo fica abaixo de R$ 1 mil em 2019 Com a mudança, o aumento previsto para o próximo ano passou a ser de R$ 44

Diferente do que foi anunciado no mês de abril, o Governo Federal recalculou o salário mínimo em 2019 para R$ 998. Antes, o valor anunciado era de R$ 1.002. A nova previsão consta em nota técnica do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano, divulgada pela Comissão Mista de Orçamento. O atual valor do salário mínimo usado de referência para ...