Economia Governo vai renovar desconto no preço do óleo diesel Por dois meses, que se encerram hoje, União pagou 30 centavos por litro como subvenção; decreto deve ser publicado até amanhã

O subsídio ao consumo de óleo diesel, criado pelo governo com o objetivo de encerrar a greve dos caminhoneiros, vai ser renovado. A Casa Civil libera até amanhã um novo decreto que define quanto e por quanto tempo importadores e produtores do combustível, principalmente a Petrobras, vão receber por litro vendido. O mercado está na expectativa, no entanto, sobre a d...