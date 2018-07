Economia Governo vai manter subsídio de R$ 0,46 do diesel até o fim do ano Ainda será feito um cálculo da variação do preço do petróleo e do óleo diesel no mercado internacional, o que significa que o preço do diesel pode aumentar, a depender do mercado internacional

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse hoje (31) que o governo federal continuará contribuindo com o desconto de R$ 0,46 no preço do diesel. Segundo ele, o subsídio continuará até 31 de dezembro. “Os R$ 0,46 serão mantidos até o dia 31 de dezembro. Em outras palavras, o subsídio que o governo garantiu aos caminhoneiros vai vigorar até 31 de dezembro de 2...