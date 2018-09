Economia Governo vai acatar recomendações para privatizar Ferrovia Norte-Sul em Goiás TCU aprovou liberação, mas fez recomendações; o primeiro trecho entre Porto Nacional (TO) e Anápolis (GO) já foi autorizado pela ANTT para ser explorado comercialmente

O governo disse nesta quinta-feira (20) que vai acatar as recomendações do Tribunal de Contas da União relacionadas ao edital que trata da privatização da ferrovia Norte-Sul. Ontem (19), a Corte aprovou a liberação do edital, mas fez uma série de recomendações. A previsão é de que o edital seja publicado no início de outubro. De acordo com assessoria do Pro...