Economia Governo Trump flexibiliza taxa sobre aço brasileiro Isenção é condicionada à falta do material nos EUA

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, flexibilizou as tarifas alfandegárias para importação de aço do Brasil e da Coreia do Sul e de alumínio da Argentina. Segundo comunicado do Departamento de Comércio, empresas norte-americanas poderão solicitar isenção das taxas caso comprovem a falta dos dois materiais nos EUA. Com isso, o aço...