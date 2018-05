Economia Governo troca aluguel de carros por serviço de táxi Locações e gastos com combustíveis, segundo a Segplan, custam por ano R$ 40 milhões ao cofre estadual

O governador José Eliton (PSDB) lançou ontem, na sede da Academia da Polícia Militar, o aplicativo GoTáxi. Em nome de uma economia calculada em R$ 20 milhões por ano, o Estado passará a usar o serviço de táxi ao invés do aluguel de veículos. As locações e gastos com combustíveis, segundo a Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), custam por ano R$ 40 milhões ao c...