Economia Governo reduz ICMS da alimentação Alíquota, que havia passado para 10,2%, em 2017, volta a ser de 7% após pressão do setor, que alega ter sofrido prejuízos com alta

Após pressão de empresários do segmento de alimentação, o governador José Eliton (PSDB) determinou a redução da alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do setor alimentício, que voltou a ser de 7%. Em dezembro de 2017, o governo havia aumentado para 10,2%. A nova modificação, anunciada ontem, foi feita por decreto (9.236/2018) com efeito r...