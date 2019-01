Economia Governo reajusta em 3,43% aposentadoria acima do mínimo Teto sobe para R$ 5.839

Portaria do Ministério da Economia publicada nesta quarta-feira (16) no DOU (Diário Oficial da União) fixa em 3,43% o reajuste de aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. O teto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), valor máximo pago pelo instituto, passa de R$ 5.645,80 em 2018 para R$ 5.839,45 em 2019. O reajuste é retroativo a 1º d...