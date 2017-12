Governo reúne embaixadores para apresentar potencialidades

Com a intenção de expandir as relações comerciais e divulgar as potencialidades do Estado, foi realizado na manhã desta terça-feira (05) a terceira edição do Go to Goiás, em Brasília. O evento organizado pela Secretaria de Desenvolvimento (SED) teve a presença de embaixadores de países considerados importantes para a balança goiana e líderes de outras nações com potencial para novos contatos e para a atração de investimentos.

Segundo o superintendente executivo de Comércio Exterior, William Leyser O’Dwyer, o balanço é positivo quando se expõe informações e os resultados do comércio exterior, o que contribui para o aumento de visitas ao Estado e serve de termômetro sobre o que tem despertado maior interesse. “Temos produtos para exportação de automóvel a artesanato, passando pela carne, soja e minérios.”

Visitas e missões a partir desse contato são organizadas, de acordo com ele, já para a partir de janeiro. “Com exportações bem-sucedidas, os produtos colocados a nível internacional são bem aceitos e o made in Goiás tem feito com que os empresários tenham mais controle de qualidade, estimula melhoria do padrão de produção e até mesmo as exportações passam a percorrer caminhos mais fáceis”, defende ao citar que diversificar mercado é importante para não ficar tão suscetível às oscilações dos grandes parceiros.

O interesse pela aproximação com corpo diplomático é estratégia para fazer a divulgação da imagem e dos números goianos “boca a boca”. “As informações são passadas para o meio de negócio e as autoridades do Estado têm mostrado essa vontade de internacionalizar as relações com outros estados e trazer investimentos, talvez por isso tenham até cinco montadoras”, opina o embaixador polonês Andrzej Maria Braiter.

“Nosso vice-primeiro ministro visitou essa terra maravilhosa e nossa delegação teve boas impressões sobre o Estado e o potencial econômico e turístico e essa apresentação testemunhou uma vez mais que é uma boa terra”, afirmou o embaixador de Belarus, Aleksandr Tserkovsky, após o evento.

O Go to Goiás teve a presença do diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) América Latina, Fabian Bornhorst, representantes do Banco Mundial, do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic).

A balança comercial de Goiás está com superávit há 46 meses consecutivos. Até outubro deste ano o Estado exportou, aproximadamente, US$ 7 bilhões e a expectativa é que este número chegue a US$ 8 bilhões em dezembro.