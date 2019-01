Economia Governo quer entregar versão final da Previdência na 2ª semana de fevereiro Fontes do governo afirmaram que cálculos ainda são feitos e que os detalhes do texto ainda não foram apresentados ao presidente

A equipe do presidente Jair Bolsonaro quer entregar o texto final da reforma da Previdência ao Congresso Nacional na segunda semana de fevereiro, logo após as eleições para presidência das casas legislativas. Fontes do governo afirmaram que cálculos ainda são feitos e que os detalhes do texto ainda não foram apresentados ao presidente. Nesta quinta-feira, 3, Bolsonaro a...