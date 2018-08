Economia Governo quer acelerar leilão da Norte-Sul Planalto acata mudanças determinadas pelo TCU buscando realizar o pregão em 1º de novembro

Na tentativa de leiloar um trecho da Ferrovia Norte-Sul ainda neste ano, o governo decidiu acatar todas as mudanças determinadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a concessão. A intenção do Palácio do Planalto é realizar o leilão no dia 1º de novembro. Se der certo, será o primeiro trecho de ferrovia concedido nos últimos 11 anos. Conhecida como a “espinha dorsal” do sistema...