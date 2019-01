Economia Governo publica regra para autorizar pagamento de multas de trânsito com cartões de crédito Medida amplia o mercado potencial de um setor que atravessa forte expansão da concorrência com a chegada de novas companhias

O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira, 8, regra que autoriza credenciadoras de cartões a processarem pagamento de multas de trânsito na função crédito ou débito, ampliando o mercado potencial de um setor que atravessa forte expansão da concorrência com a chegada de novas companhias. Portaria do Departamento Nacional de Inf...