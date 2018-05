Economia Governo pretende zerar Cide sobre combustíveis para frear aumentos Impacto fiscal com isenção do imposto para o diesel pode chegar a R$ 2 bilhões

Os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciaram que o governo vai zerar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) cobrada sobre os combustíveis. Os parlamentares informaram que os recursos que poderão ser obtidos com o projeto que reonera setores da economia, ainda em tramitação no Congresso, s...