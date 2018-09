Economia Governo prepara blitz para fiscalizar tabela do frete Diante da ameaça de nova paralisação, categoria tem mais uma demanda atendida pelo governo; operações estão previstas para o feriadão de 7 de setembro

Acuado diante do risco de uma nova paralisação dos caminhoneiros, o governo anunciou ontem que vai atender a mais um pleito da categoria: o início da fiscalização quanto ao cumprimento da tabela de preços mínimos do frete rodoviário. Segundo fontes, haverá “várias” operações ao longo do feriado de 7 de setembro. Os detalhes, porém, são mantidos em sigilo.A urgência é tanta q...