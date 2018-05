Economia Governo não faz prognóstico, dizem ministros Ministro diz que não há previsão para normalização e que liberação está em 50%

Além das investigações sobre a participação das empresas no movimento de paralisação das estradas, o governo federal considera que o uso das forças de segurança, incluindo Forças Armadas e as polícias, foram fundamentais para que o fluxo das rodovias e o abastecimento começassem a caminhar “em direção à normalidade”. Após reunião com o presidente Michel Temer, o m...