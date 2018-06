Economia Governo não discute nenhum programa de subsídio para a gasolina, diz Guardia Segundo o ministro da Fazenda, o uso de um tributo como amortecedor dos reajustes do preço do petróleo esbarra na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que o governo não está discutindo nenhum programa de subsídio para a gasolina. Ele afirmou que está em discussão ter um imposto para amortecer a flutuação do preço de petróleo. No entanto, ressaltou, isso deve ser feito com muita "calma" porque trará impacto fiscal. "Nós não estamos discutindo nenhum programa de subsíd...