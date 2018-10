Economia Governo multa McDonald's em R$ 6 mi por publicidade abusiva para crianças A falta do pagamento da multa no prazo de 30 dias resultará em inscrição do débito na dívida ativa da União

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) multou em R$ 6 milhões a empresa Arcos Dourados Comércio de Alimentos (McDonald's). A notificação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) e a falta de identificação do pagamento da multa no prazo de 30 dias resultará em inscrição do débito na dívida ativa da União. De acordo com o despacho do DPDC, ...