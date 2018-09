Economia Governo lança programa de crédito para hospitais filantrópicos Alteração foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (19)

Uma resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço(FGTS), publicada no Diário Oficial da União de hoje (19), aprova o programa de crédito destinado a entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos participantes do Sistema Único de Saúde (SUS). A medida tem, entre outros objetivos, o de possibilitar operaç...