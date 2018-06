Economia Governo flexibiliza expediente de servidores durante a Copa da Rússia Nos dias em que os jogos da Seleção forem de manhã, expediente terá início às 14h; quando forem à tarde, se encerrará às 13h

O Ministério do Planejamento publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira portaria que flexibiliza o horário de expediente dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Fifa 2018, que ocorre na Rússia neste mês. Pelo ato, nos di...