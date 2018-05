Economia Governo estuda baratear preço do combustível, diz Moreira Franco O ministro ainda confirmou que a Petrobras é credora nas negociações com o governo em relação ao encontro de contas da cessão onerosa, mas não antecipou detalhes de como o pagamento será feito à estatal

O governo está preocupado com a alta da gasolina e vem conversando com a Petrobras para tentar encontrar uma maneira de aliviar o bolso do consumidor, disse nesta sexta-feira, 18, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, após palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro. "Está subindo demais, eu já tinha conversado anteriormente com o presidente Pedro Paren...