Governo estadual anuncia construção de plataforma multimodal da Norte-Sul em Rio Verde

O governador Marconi Perillo (PSDB) anunciou nesta terça-feira (21) a construção de uma plataforma multimodal para a Ferrovia Norte-Sul, em Rio Verde, no Sul goiano. Ele participou de reunião com o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos, em Brasília, que garantiu que o governo federal deve lançar o edital da obra já em dezembro deste ano.

A licitação da plataforma multimodal será realizada em fevereiro. Ela será usada na transposição da produção agropecuária e industrial da região do município, promovendo a integração entre os modais rodoviário e ferroviário.

Até o anúncio desta terça, essa transposição estava restrita a cidade de Santa Helena, onde a Valec Engenharia, responsável pela construção da ferrovia, já tem um pátio à disposição para o carregamento das composições da Norte-Sul. Segundo Jorge Bastos, a Valec fará o pátio da plataforma também em Rio Verde.

A construção da Ferrovia Norte-Sul teve início em 1987, com traçado entre Açailândia, no Maranhão, e Anápolis, no Centro de Goiás, de modo a atravessar os estados do Maranhão, Tocantins e Goiás. A partir de 2006, o governo federal decidiu ampliar a linha férrea, com inclusão do trecho entre Anápolis e Panorama, em São Paulo, e, em seguida, de Panorama até Chapecó, em Santa Catarina, e desta até o município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Com a expansão até o território paulista, a Norte-Sul atravessará todo o território de Goiás, influenciando diretamente 34 municípios goianos.