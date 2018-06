Economia Governo espera arrecadar R$ 3,2 bilhões com leilão do pré-sal O leilão envolve quatro áreas nas bacias de Campos e Santos

O governo espera arrecadar pelo menos R$ 3,2 bilhões com a 4ª rodada de licitação do pré-sal, que será realizada hoje (7) pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O leilão ocorrerá agora de manhã, no Rio de Janeiro, e envolve quatro áreas nas bacias de Campos e Santos. A estimativa de arrecadação é do Conselho Nacional de Políti...