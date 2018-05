Economia Governo e caminhoneiros fazem acordo para suspender greve por 15 dias Depois de quatro dias, governo comemora trégua na paralisação

Líderes do governo federal e representantes dos movimentos dos caminhoneiros que protestam nas estradas de todo o país, selaram um acordo na noite desta quinta-feira (24). Durante 15 dias, a Petrobras vai assumir os custos com a redução de R$ 0,23 centavos no valor do litro do diesel. "O compromisso da Petrobrás é por 15 dias; depois, a política volta normalmente", a...