Economia Governo do Distrito Federal já teria reservado área de 800 hectares para parque da Disney Ponto escolhido está localizado em Sobradinho; negociações para a instalação do empreendimento ainda estariam em estágios iniciais

O sonho de um parque da Disney em pleno Cerrado brasileiro parece estar cada vez mais próximo da realidade. Após divulgar que o governo do Distrito Federal mantém conversas com a gigante do entretenimento para a abertura de um empreendimento na região, o Correio Braziliense divulgou nesta terça-feira (5) que já há inclusive um espaço de cerca de 800 hectares reservado para o pa...