Economia Governo divulga plano para subvenção do Seguro Rural nos próximos 3 anos O plano ressalta que o número de beneficiados pela subvenção vem caindo por causa de "limitações orçamentárias e financeiras"

O Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural aprovou o Plano Trienal do Programa de Subvenção (PTSR). O documento está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 19, e traz as diretrizes para o período de 2019 a 2021. Para o próximo ano, a dotação orçamentária do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) está estimada em R$ 450...