Economia Governo divulga calendário do IPVA de 2019 em Goiás; veja Taxa continua em três parcelas ou parcela única; Valores ainda não foram divulgados, mas a informação é de que não haverá mudança na alíquota

A Secretaria da Fazenda e o Departamento de Trânsito de Goiás (Detran) divulgaram, nesta quinta-feira (29), o calendário para o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2019. O IPVA continua sendo pago em três parcelas ou parcela única, de janeiro a novembro, dependendo do final da placa do veículo. O valor, no entanto, ainda não fo...