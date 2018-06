Economia Governo discutirá política de amortecimento de preços de combustíveis Estão incluídos na discussão do grupo de trabalho os combustíveis derivados do petróleo, como a gasolina

O Ministério de Minas e Energia (MME) estuda a criação de uma política de amortecimento de preços dos combustíveis que chegue ao bolso do consumidor. Nesta segunda-feira (4), técnicos do MME e do Ministério da Fazenda, que integram o grupo de trabalho criado para discutir o assunto, têm reunião marcada. Estão incluídos na discussão os combustíveis derivados d...