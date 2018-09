Economia Governo deve liberar mais de R$ 3 bilhões do Orçamento para ministérios Investimentos em algumas áreas, como seguro-desemprego e subsídios ficaram menores e diferença vai abrir espaço dentro do teto de gastos

O governo revisou as projeções de despesas para este ano e deve liberar mais de R$ 3 bilhões para ministérios e outros órgãos federais. A 18 dias das eleições, a nova margem para gastos abre espaço a negociações políticas pela distribuição desses recursos. O governo deve gastar menos do que previa com o pagamento de benefícios previdenciários, abono salarial, s...