Economia Governo desmobiliza Gabinete de crise dos caminhoneiros A Polícia Rodoviária Federal informou que continua com o trabalho de monitoramento das estradas e não registrou nenhuma ocorrência incomum no sábado

O Planalto começa a desmobilizar o grupo de monitoramento da crise do abastecimento de combustíveis. Mesmo com novas ameaças de bloqueios por meio do WhatsApp, a reunião da equipe de ministros e assessores do governo, ocorrida na manhã deste sábado, 2, foi esvaziada e durou menos de 40 minutos - nos dias de paralisação do setor de cargas, encontros chegaram a 6 horas d...