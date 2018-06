Economia Governo de Goiás vai desonerar franquias e confecções da diferença de alíquotas A medida contribui para o aquecimento da economia goiana e, consequente, geração de emprego

O governo estadual anunciou nesta semana a desoneração de franquias e confecções no pagamento da diferença das alíquotas interna e do Estado de origem do produto (Difal), prevista na Lei do Simples. A medida irá incentivar a geração de empregos nos segmentos e beneficiar empresas instaladas em Goiás e busca aprimorar o sistema de cálculo e cobrança im...