Governo de Goiás recua e pede para Tribunal de Contas rever corte de benefícios fiscais a empresas

A Secretaria da Fazenda propôs nesta sexta-feira (17) ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) readequar o corte dos benefícios fiscais de 12,5% para 9% para atender demandas do setor produtivo.

O acórdão do TCE, que foi aprovado no dia 4 de novembro, deu prazo de 30 dias para o Estado tomar providências para cumpri-lo. Na ocasião, o Tribunal disse que o Estado abriu mão de R$ 34,77% de sua receita em 2016.

O corte nos benefícios fiscais está previsto no Decreto 9.075, em vigor desde o último dia 1º de novembro. De lá para cá, sindicatos e empresas estão buscando liminares pedindo um período de 90 dias (noventena), antes da mudança nas regras.

A Sefaz reconhece ter recebido estudos do setor produtivo que apontaram risco econômico em algumas cadeias consolidadas em Goiás, fato que justificou o pedido de reavaliação da Secretaria ao Tribunal.

O secretário João Furtado encaminhou um ofício ao presidente do TCE, Kennedy Trindade, com a proposta e somente após a concordância, a pasta vai apresentar as mudanças no novo decreto governamental.

O secretário João Furtado reuniu-se com o governador Marconi Perillo, o superintendente-executivo da Receita, Adonídio Neto Vieira Júnior, e os superintendentes de Controle e Fiscalização, Paulo Aguiar, de Política Tributária, Cícero Rodrigues da Silva e de Informações Fiscais, Alaor Soares e do Tesouro, Oldair Marinho no Palácio das Esmeraldas

Confira o ofício na íntegra:

Senhor Presidente,

A fim de atender a determinação expedida pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE-GO-, por meio da decisão contida no Acórdão nº 5005/2017, para que esta Secretaria revisasse a política de renúncia de receitas adotada no Estado, esta Pasta encaminhou ao Governador do Estado proposta que resultou na edição do Decreto nº 9.075, de 23 de outubro de 2017, que reduziu alguns dos benefícios fiscais colocados à disposição do contribuinte do goiano.

Após a edição do referido decreto, o setor produtivo apresentou, junto a esta Pasta, estudos apontando risco econômico em algumas cadeias consolidadas em Goiás, em decorrência das medidas adotas pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Assim, considerando a análise de risco econômico possível, bem como de risco jurídico na redução de benefícios fiscais concedidos sobre determinadas condições pactuadas anteriormente, haveria necessidade de adequação de algumas medidas adotadas pelo Decreto nº 9.075/17, comprometendo o atingimento do percentual de redução pretendido.

Neste sentido, tendo em vista as considerações apresentadas, solicitamos a essa Egrégia Corte de Contas analisar a possibilidade reduzir, temporariamente, o percentual de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento), determinado no referido acordão, para 9% (nove por cento), desde que não haja demandas administrativas ou judiciais que interfiram na aplicabilidade da referida redução, o que motivaria imediata revisão deste percentual. Outras medidas tributárias, em estudo, podem complementar a redução da renúncia fiscal, a fim de atingimento da meta financeira determinada no Acórdão nº 5005/2017.

Atenciosamente,

JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO