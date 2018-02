Governo de Goiás lança plano de previdência

O governo do Estado lançou ontem o Plano Goiás Seguro, o primeiro da Fundação de Previdência Complementar do Brasil Central (Prevcom-BrC). Pelo plano, o servidor efetivo que estiver enquadrado no regime de previdência complementar e fizer a adesão receberá, de forma paritária, a contrapartida de seu patrocinador. A contrapartida será em até 8,5% da base de contribuição...