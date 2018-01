Governo de Goiás garante cumprimento de meta da Lei Fiscal

Em resposta à reportagem "Em três anos, conta dos Estados sai do azul para um rombo de R$ 60 bilhões”, publicada nesta terça-feira (16) pelo Estadão, a Secretaria de Estado da Fazenda diz que as medidas de austeridade e de gestão das contas públicas do governo de Goiás garantirão que não haverá restos a pagar no último ano da administração e permitirão a redução do déficit fiscal à metade em 2017, em torno de R$ 900 milhões.

De acordo com o superintendente do Tesouro, Oldair Marinho da Fonseca, esse valor corresponde a metade do que ocorreu em 2015, o primeiro ano da atual administração, que foi atingida pela crise econômica do País.

“O nosso déficit em 2015 foi de R$ 1,8 bilhão, o que demonstra que o Estado procurou ajustar-se à crise econômica e em cumprir a Lei Complementar nº 133”, explicou Oldair.

O superintendente lembrou ainda que a Sefaz reduziu em 9% a renúncia fiscal no final do ano passado, o que pode ajudar o crescimento das receitas em 2018.

A reportagem do Estadão afirmou que os governadores que assumiram os mandatos em 2015 com “caixa azul”, vão precisar tomar medidas drásticas até o fim desse ano para entregar o rombo bilionário aos sucessores.

No entanto, o superintendente negou que esse seja o caso de Goiás. Segundo ele, os números divulgados pela reportagem não correspondem à realidade fiscal do Governo Estadual. Ele chegou a chamar de “equívoco” o fato de o texto comparar os 12 meses do ano de 2014, com dados parciais, até outubro de 2017.

Oldair ainda acrescentou que nos últimos meses de 2017, foram registrados aumentos na receita do Estado com a entrada dos recursos do programa de Negociação Fiscal e pela chegada do Auxílio Financeiro de Fomento às Exportações (FEX). Segundo o superintendente do Tesouro, esses dois valores teriam ficado de fora da reportagem do jornal paulista.

A matéria do Estadão afirmou que os estados de Goiás, Pernambuco e Sergipe seguem o mesmo caminho de desajuste fiscal do Rio de Janeiro e Minas Gerais. “Há uma fila de Estados prontos para passarem por uma crise aguda”, afirmou o economista Leonardo Rolim à reportagem.