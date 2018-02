Governo de Goiás credita nesta sexta-feira salários dos servidores que recebem acima de 3,5 mil

Conforme noticiou a coluna Giro do POPULAR desta quinta-feira (8), os servidores com vencimentos acima de R$ 3,5 mil líquidos terão seus salários creditados em conta nesta sexta-feira (9), informou em nota o Governo Estadual.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) comunicou a liberação dos salários às gerências de gestão de pessoas dos órgãos da administração estadual na quarta-feira (7). Além disso, com os vencimentos de janeiro está sendo pago, pela primeira vez, o vale-alimentação, instituído no final do ano passado, para os servidores efetivos e comissionados que ganham até R$ 5 mil e ainda não tinham o benefício.