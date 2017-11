Governo de Goiás cobra investigação e informa indícios de empresários com lucro de 80% na gasolina

Marconi Perillo (PSDB) divulgou um vídeo em suas redes sociais se pronunciando sobre a crise de combustíveis que atinge o Estado. Em sua fala, o governador afirma que já determinou ao Procon-GO medidas rigorosas para apurar rapidamente se existem abusos em relação à cobrança de combustíveis nos postos. Marconi também prometeu que, caso as fraudes sejam comprovadas, medidas judiciais e administrativas rigorosas serão imediatamente tomadas.

O governador também informou que a própria superintendente do Procon Goiás, Darlene Araújo, observou que já existem indícios de que há empresários praticando lucros abusivos, chegando a 80%. Confira o vídeo:

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) garante que não foi a carga tributária que provocou aumento dos preços dos combustíveis. De acordo com o órgão, o ICMS sobre a gasolina permanece com alíquota de 30% desde 2016. Já o etanol, que tinha alíquota de 22% por conta de um benefício fiscal, passou a ter uma alíquota de 25%, desde o último dia 1º de novembro, depois do corte de benefícios fiscais.

A Sefaz também esclarece que a pauta do ICMS da gasolina (valor de referência utilizado para o cálculo do imposto) é definida por pesquisa de preços praticados na bomba e informados nas notas fiscais eletrônicas ao consumidor, emitidas pelos postos. Sobre esse valor, é aplicado o percentual da alíquota.

Falta de combustíveis em Goiânia

Após mais de 24 horas de protesto em 23 distribuidoras da Grande Goiânia, incluindo a de Senador Canedo, uma das maiores de Goiás, já falta combustíveis em pelo menos 30 postos da capital, segundo o Sindiposto.

Um grupo de motoristas, que são contra os altos preços de combustíveis em Goiás, passou a noite de segunda-feira (13) e continua, nesta terça-feira (14), bloqueando a entrada e saída de caminhões da distribuidora.

Liberação imediata das distribuidoras

O juiz Péricles DI Montezuma, da 7ª Vara Cível de Goiânia, determinou a imediata liberação do acesso às distribuidoras de combustíveis. Ele concedeu liminar em pedido feito pela Petrobras Distribuidora S.A. por causa do bloqueio promovido pelos manifestantes que não permite a locomoção de caminhões-tanque no pool da Petrobras na capital.

O juiz estabeleceu multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento da decisão. Ele determinou, em face da urgência da situação, que o oficial de Justiça peça auxílio de força policial (Polícia Militar), caso seja necessário.