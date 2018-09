Economia Governo corre para aprovar medida que garante subsídio ao diesel O temor no governo é de que a perda de validade da medida provisória seja o estopim para uma nova greve no meio dos dois turnos da eleição

BRASÍLIA - A medida provisória que instituiu o subsídio ao preço do diesel perde a validade justamente no meio dos dois turnos da eleição. Essa possibilidade acendeu um alerta na área econômica do governo, segundo apurou o Estadão/Broadcast. O esforço agora é garantir o quórum necessário para votar o texto ainda nesta semana e afastar esse risco. A...